Китай потребовал, чтобы Индия вывела своих военнослужащих с Доклама

ПЕКИН, 2 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Индия должна вывести своих военнослужащих с территории Китая, если не хочет войны, заявил глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо.

Чжоу Бо и генерал-майор индийской армии в отставке Ашок Мехта участвовали в дебатах на телеканала CGTN по вопросу возросшей напряженности на плато Доклам.

Мехта заявил, что китайские СМИ пишут агрессивные статьи об Индии, о возможном вооруженном противостоянии между двумя странами, тем самым втягивая Индию в конфликт.

"Вы на территории Китая, и, если вы не хотите войны, вы должны уйти с нашей территории", — заявил китайский военный.

Отвечая на слова индийского коллеги о том, что плато Доклам является спорной территорией, Чжоу Бо заявил, что "Бутан участвовал в 24 раундах переговоров и никогда не ставил под вопрос то, что это китайская территория".

Напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам, горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана, сохраняется с начала июня. Китайские рабочие приступили к прокладке автомобильной дороги через плато, что вызвало протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.

МИД КНР позже сообщил, что участок, где велось строительство дороги, вновь находится под контролем китайских военных, при этом внешнеполитическое и оборонное ведомства КНР многократно призывали Индию отозвать своих военнослужащих с китайской территории и не провоцировать эскалацию напряженности.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по случаю 90-й годовщины Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявил, что Пекин остается сторонником мира и диалога, который не станет агрессором или завоевателем, однако он никому не позволит отнять у себя и малого участка территории.