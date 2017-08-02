Мадуро распорядился отменить повышение тарифов на мобильную связь

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился во вторник отменить повышение тарифов на мобильную связь, сделанное двумя крупными телекоммуникационными компаниями страны.
По словам министра, директор национальной комиссии по телекоммуникациям страны уже проинформирован о распоряжении главы государства с целью связаться с компаниями и заставить их вернуть тарифы на прежний уровень.
Опубликованные ранее новые тарифные планы компаний не дают ответа на вопрос, насколько они были повышены по инициативе своих владельцев в условиях высочайшей инфляции в Венесуэле. Однако даже самый дорогой и включающий в себя множество опций базовый тарифный план оператора Digitel стоил 46 тысяч боливаров, или менее 4 долларов США в месяц по курсу "черного рынка".
Борьба за обеспечение справедливых цен была объявлена властями Венесуэлы уже давно. Это происходит на фоне нехватки товаров и услуг, наблюдающейся в последние годы довольно часто. Президент Мадуро обвиняет в происходящем оппозицию и предпринимателей. Последние в качестве причины называют валютные ограничения и препятствия во внешнеэкономической деятельности.