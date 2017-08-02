Мадуро распорядился отменить повышение тарифов на мобильную связь

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился во вторник отменить повышение тарифов на мобильную связь, сделанное двумя крупными телекоммуникационными компаниями страны.

"Президент Николас Мадуро приказал вернуть к прежнему уровню несогласованное повышение тарифов со стороны компаний Movistar и Digitel", — написал в своем микроблоге в Twitter министр связи и информации Эрнесто Вильегас.

По словам министра, директор национальной комиссии по телекоммуникациям страны уже проинформирован о распоряжении главы государства с целью связаться с компаниями и заставить их вернуть тарифы на прежний уровень.

Опубликованные ранее новые тарифные планы компаний не дают ответа на вопрос, насколько они были повышены по инициативе своих владельцев в условиях высочайшей инфляции в Венесуэле. Однако даже самый дорогой и включающий в себя множество опций базовый тарифный план оператора Digitel стоил 46 тысяч боливаров, или менее 4 долларов США в месяц по курсу "черного рынка".

Борьба за обеспечение справедливых цен была объявлена властями Венесуэлы уже давно. Это происходит на фоне нехватки товаров и услуг, наблюдающейся в последние годы довольно часто. Президент Мадуро обвиняет в происходящем оппозицию и предпринимателей. Последние в качестве причины называют валютные ограничения и препятствия во внешнеэкономической деятельности.