В Лос-Анджелесе мужчина открыл огонь рядом с консульством Китая

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Мужчина открыл огонь рядом с китайским консульством в Лос-Анджелесе, после чего покончил с собой, пишет газета Los Angeles Daily News со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что мужчине было около 60 лет, он скончался в автомобиле на месте инцидента. Его имя не сообщается до уведомления его родственников о смерти.

По словам сотрудника полиции города Дрейка Мэдисона (Drake Madison), в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает газета Los Angeles Times, неизвестно, сколько выстрелов сделал мужчина. Также пока не установлено, было ли его целью консульство или конкретный человек.