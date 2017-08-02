Небензя и Хейли обсудили будущее отношений между Россией и США в ООН

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Новый постпред РФ при ООН Василий Небензя и постпред США Никки Хейли в ходе встречи обсудили вопрос борьбы с терроризмом, ситуацию с КНДР и перспективу отношений между США и РФ в ООН, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление американского представительства.

Согласно заявлению, Небензя и Хейли "обсудили вопрос борьбы с терроризмом, опасные провокационные действия со стороны КНДР, в особенности последние ракетные испытания, а также отношения РФ и США в ООН в будущем".

Ранее Небензя сообщил журналистам, что встретился с Хейли. По словам российского дипломата, на утренней встрече обсуждалась программа работы Совета Безопасности на август, когда в СБ председательствует Египет. Отвечая на вопрос о том, что изменилось после его прибытия в ООН, Небензя просил дать ему больше времени.