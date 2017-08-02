Евровидение изменило регламент из-за скандала с Юлией Самойловой

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) принял решение внести определенные изменения в правила Евровидения после скандала с российской певицей Юлией Самойловой, которую не пустили на Украину для участия в песенном конкурсе в Киеве в мае 2017 года.
Новые правила
Кроме того, в Европейском вещательном союзе остались недовольны графиком подготовки украинской стороны к песенному конкурсу, поэтому в случае если принимающая страна не укладывается в нужные сроки, то право проведения Евровидения может перейти другому государству.
Организаторы конкурса также потребовали от членов профессионального жюри, которые оценивают прозвучавшие на Евровидении песни, быть абсолютно непредвзятыми.
Скандал с Самойловой
Европейский вещательный союз пытался найти компромисс в сложившейся ситуации и предложил Москве два варианта: первый предполагал замену Самойловой на другого артиста, второй — дистанционное выступление российской певицы на конкурсе. Однако Первый канал назвал эти предложения неприемлемыми и отказался от трансляции Евровидения-2017.
В последующем Первый канал и ВГТРК опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свое намерение отправить Юлию Самойлову от России на конкурс "Евровидение" в 2018 году вне зависимости от места проведения конкурса и канала, который будет его транслировать.
Сама певица заявила, что намерена хорошо подготовиться к песенному конкурсу в 2018 году.
Санкции в отношении Украины
В конце июня представитель Европейского вещательного союза сообщил Франс Пресс, что EBU наложил штраф на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) за запрет участия представительницы России Юлии Самойловой в Евровидении-2017. Однако размер штрафа собеседник называть не стал.
В НОТУ заявили, что санкции из-за недопуска российской представительницы являются необоснованными, поэтому украинская сторона их обжалует.
Кроме того, в Швейцарии арестовали 15 миллионов евро финансовых гарантий Украины по Евровидению, так как EBU имел претензии к украинской стороне по поводу организации конкурса. К примеру, во время выступления победительницы Евровидения-2016 Джамалы на сцену выскочил молодой человек с австралийским флагом и снял штаны. Задержанным оказался украинский пранкер и журналист Виталий Седюк, которому удалось пройти в концерт-холл фестиваля без билета и аккредитации. Как заявили в МВД Украины, Седюку грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.
Победителем песенного конкурса Евровидение-2017 стал португальский представитель Сальвадор Собрал, который исполнил песню Amar pelos dois. Второе место занял певец из Болгарии Кристиан Костов с песней Beautiful Mess. Тройку лучших замкнула молдавская группа SunStroke Project. Украина, которую представляла рок-группа O.Torvald, неудачно выступила на домашнем конкурсе и заняла лишь 24-е место.