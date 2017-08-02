Евровидение изменило регламент из-за скандала с Юлией Самойловой

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) принял решение внести определенные изменения в правила Евровидения после скандала с российской певицей Юлией Самойловой, которую не пустили на Украину для участия в песенном конкурсе в Киеве в мае 2017 года.

Новые правила

В Европейском вещательном союзе отметили, что несколько инцидентов оставили негативное впечатление о песенном конкурсе в 2017 году, но "самой неприятной проблемой Евровидения в Киеве стал запрет на въезд на Украину российского представителя". В связи с этим, отныне национальным вещателям запретили включать в свои делегации лица, которым запрещен въезд в страну-хозяйку Евровидения.

Кроме того, в Европейском вещательном союзе остались недовольны графиком подготовки украинской стороны к песенному конкурсу, поэтому в случае если принимающая страна не укладывается в нужные сроки, то право проведения Евровидения может перейти другому государству.

Организаторы конкурса также потребовали от членов профессионального жюри, которые оценивают прозвучавшие на Евровидении песни, быть абсолютно непредвзятыми.

Скандал с Самойловой

В этом году РФ на Евровидении в Киеве должна была представлять Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning. Однако украинские спецслужбы ограничили въезд российской певице из-за ее выступления в Крыму.

Европейский вещательный союз пытался найти компромисс в сложившейся ситуации и предложил Москве два варианта: первый предполагал замену Самойловой на другого артиста, второй — дистанционное выступление российской певицы на конкурсе. Однако Первый канал назвал эти предложения неприемлемыми и отказался от трансляции Евровидения-2017.

В последующем Первый канал и ВГТРК опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свое намерение отправить Юлию Самойлову от России на конкурс "Евровидение" в 2018 году вне зависимости от места проведения конкурса и канала, который будет его транслировать.

Сама певица заявила, что намерена хорошо подготовиться к песенному конкурсу в 2018 году.

Санкции в отношении Украины

"Какие могут быть ожидания от предстоящего конкурса? Главное, чтобы все случилось, наконец, чтобы не было каких-то непонятных ситуаций. Считаю, что самое главное — получить удовольствие от конкурса и хорошо к нему подготовиться, показать себя, показать насколько я хорошо подготовилась", — сказала Самойлова.

В конце июня представитель Европейского вещательного союза сообщил Франс Пресс, что EBU наложил штраф на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) за запрет участия представительницы России Юлии Самойловой в Евровидении-2017. Однако размер штрафа собеседник называть не стал.

В НОТУ заявили, что санкции из-за недопуска российской представительницы являются необоснованными, поэтому украинская сторона их обжалует.

Кроме того, в Швейцарии арестовали 15 миллионов евро финансовых гарантий Украины по Евровидению, так как EBU имел претензии к украинской стороне по поводу организации конкурса. К примеру, во время выступления победительницы Евровидения-2016 Джамалы на сцену выскочил молодой человек с австралийским флагом и снял штаны. Задержанным оказался украинский пранкер и журналист Виталий Седюк, которому удалось пройти в концерт-холл фестиваля без билета и аккредитации. Как заявили в МВД Украины, Седюку грозит наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Примечательно, что сама украинская сторона сочла успешным проведенный конкурс и обжаловала решение об аресте залога. Так, например, Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что остался полностью доволен организацией конкурса и заявил, что Украина выполнила поставленные перед ней задачи на 100%.

Победителем песенного конкурса Евровидение-2017 стал португальский представитель Сальвадор Собрал, который исполнил песню Amar pelos dois. Второе место занял певец из Болгарии Кристиан Костов с песней Beautiful Mess. Тройку лучших замкнула молдавская группа SunStroke Project. Украина, которую представляла рок-группа O.Torvald, неудачно выступила на домашнем конкурсе и заняла лишь 24-е место.