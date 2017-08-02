Трамп требует от властей Венесуэлы немедленно освободить лидеров оппозиции

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп осуждает действия президента Венесуэлы Николаса Мадуро против оппозиции и требует освободить ее лидеров Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму.

"США осуждают действия диктатуры Мадуро. Господин Лопес и господин Ледесма являются политическими заключенными, которых незаконно удерживает режим. США считают, что Мадуро – публично объявлено всего несколько часов назад, что он будет выступать против политической оппозиции – лично отвечает за здоровье и безопасность господина Лопеса и господина Ледесма и всех остальных задержанных. Мы повторяем наш призыв к немедленному и безусловному освобождению всех политических заключенных", — говорится в заявлении Трампа, которое распространила пресс-служба Белого дома.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.

Вскоре после выборов в Национальное учредительное собрание стало известно о задержании Лопеса и Ледесмы.