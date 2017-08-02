Генсек ОАГ попросил ужесточить санкции против Венесуэлы

МЕХИКО, 2 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро попросил во вторник ужесточить санкции против Венесуэлы после ареста двух оппозиционных лидеров.

Минувшей ночью в Каракасе были задержаны лидеры оппозиции Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма и увезены в тюрьму из своих домов. Верховный суд заявил, что они не соблюдали условия пребывания под домашним арестом и якобы готовили побег, в связи с чем были повторно направлены в тюрьму.

"Если есть усиление репрессий и еще больше нарушений прав человека, действия международного сообщества и санкции должны быть более жесткими", — говорится в распространенном заявлении Альмагро.

По мнению генсека ОАГ, аресты оппозиционеров были проведены без гарантий исполнения правовых норм и нарушили права обоих лидеров оппозиции и членов их семей. "Нет юридических оснований, которые оправдали бы задержание Лопеса и Ледесмы", – отметил Альмагро.

Глава ОАГ обратился со срочным призывом к ООН, ЕС и Ватикану, чтобы они продолжили предпринимать шаги, направленные на защиту демократии и прав человека в Венесуэле. Кроме того, Альмагро считает необходимым включение Лопеса и Ледесмы в диалог с властями при участии венесуэльской епископской конференции.

В воскресенье в Венесуэле прошли вызвавшие протесты оппозиции и международного сообщества выборы в специально созданный законодательный орган — национальное учредительное собрание (НУС). Оно должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию и систему управления страной.