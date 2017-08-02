Пенс восхищен решимостью Черногории "в противостоянии России"

ВАШИНГТОН, 2 авг – РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Черногорию обсудил сотрудничество Вашингтона и Подгорицы, в том числе в рамках НАТО, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Вице-президент выразил неизменную поддержку Черногории, нашего самого нового союзника по НАТО, и восхищение решимостью Черногории перед лицом российских попыток увести Черногорию в сторону от евроатлантического пути", — говорится в сообщении.

В Белом доме уточнили, что во вторник Пенс пообщался за рабочим ужином с президентом Черногории Филипом Вуяновичем и премьер-министром страны Душко Марковичем.

В среду вице-президент США примет участие в саммите стран Адриатической хартии, организованном Черногорией и Македонией, в котором примут участие государства Западных Балкан.

В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.

Комментируя вступление Черногории в НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям и антироссийской политике ей навязали и членство в НАТО.

Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили. Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными. Ранее глава российского МИД назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.