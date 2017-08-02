В Австралии освободили задержанного в рамках дела о подготовке теракта

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Один из четырех подозреваемых, задержанных в Австралии в рамках дела о подготовке теракта в самолете, освобожден из-под стражи, передает телеканал SBS World News со ссылкой на совместное заявление федеральной полиции и полиции штата Нового Южного Уэльса.

По данным телеканала, 50-летнему мужчине не было предъявлено обвинений в совершении уголовного преступления. Остальные подозреваемые останутся под стражей на основании особых полномочий, которые позволяют полиции держать подозреваемых под стражей до семи дней.

"Это расследование остается открытым, дополнительная информация будет предоставлена в подходящее время", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что правоохранительным органам Австралии удалось предотвратить теракт в самолете. Были задержаны четыре человека. По предварительным данным, они планировали использовать взрывное устройство. Позже Australian написала, что подозреваемые собирались отравить пассажиров сернистым газом.