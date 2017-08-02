МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, предложил журналистам британской газеты The Guardian посетить место его заключения для проведения полноценного журналистского расследования, сообщает газета "Известия".

По данным издания, поводом для этого стала статья, опубликованная The Guardian 17 марта 2015 года, в которой ее автор Юджит Бхаттачарджи рассказывает о том, как американским агентам под прикрытием в Либерии удалось раскрыть крупную сеть наркоторговцев. Отмечается, что повествование строится главным образом вокруг Константина Ярошенко, однако его история дана пересказе, а не от первого лица, как в случае с другими фигурантами статьи.

"Почему-то проигнорировали возможность связаться со мной, моими адвокатами, властями и правоохранительными органами России и семьей, чтобы узнать и написать, кто такой в реальности есть и был Константин Ярошенко, что с ним произошло, что с ним сделали DEA и NSA и продолжают делать власти США", — цитирует газета Ярошенко.

Российский летчик также предложил автору статьи или любому другому журналисту The Guardian посетить его в тюрьме, а также поговорить с его семьей в России. "Я был бы рад, если бы вы или другой журналист The Guardian посетили меня в тюрьме, чтобы я мог все подробно рассказать. И если бы вы посетили мою семью в Ростове (я лично официально приглашаю, чтобы вы все лично посмотрели и разобрались) — моя дочь владеет английским языком, — пообщались с моей семьей и моими адвокатами в РФ, представителями министерства юстиции РФ, прокуратурой РФ, МИД РФ", — отметил Ярошенко.

По информации газеты, пересылкой писем в британский офис The Guardian занималась его дочь Ярошенко Екатерина. Отмечается, что офис британского издания уже направил отправителю подтверждение о получении письма.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшения его состояния.