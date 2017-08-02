В Перу россиянин погиб при восхождении на гору

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россиянин и два чилийца погибли в Перу во время восхождения на одну из гор в Андах, передает местный новостной портал RPP со ссылкой на главу ассоциации высокогорных проводников Рафаэля Фигероа.

Сообщается, что группа спасателей отправилась на поиски пропавших туристов в понедельник, однако тела удалось обнаружить во вторник. Туристы пытались самостоятельно и без профессионального гида совершить восхождение на одну из вершин горного хребта Кордильера Бланка. Нашедший тела погибших гид заявил, что их накрыла лавина. Тела находились в расщелине.

По данным портала, в группу входили граждане Чили Кристобаль Биззарри Лион (23 года) и Габриэль Наваррете Пукон (32 года), а также Александр Мазмев, который имел двойное гражданство РФ и США.

Как сообщил Фигероа, после того, как тела погибших спустят с горы, их доставят в лагерь, а затем в город Карас. Из Караса в среду тела будут отправлены на родину.