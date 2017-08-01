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В мире

США могут купить для Трампа два самолета, заказанных "Трансаэро"

23:5501.08.2017
(обновлено: 00:04 02.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАвиакомпания Трансаэро. Архивное фотоАвиакомпания Трансаэро. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. ВВС США могут купить для президента США Дональда Трампа два самолета Boeing 747, которые заказала ранее российская авиакомпания "Трансаэро", пишет портал Defense One со ссылкой на источники, близкие к сделке.

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© Flickr / US Air Force
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По его данным, два самолета были заказаны компанией в числе партии из четырех машин в 2013 году. Корпорация Boeing построила первые две машины, однако "Трансаэро" обанкротилось в 2015 году, и самолеты остались в США. "Аэрофлот", получивший существующий парк "Трансаэро", не стал выкупать самолеты из США на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов. После полетных испытаний Boeing отправила машины на хранение в пустыню Мохаве в Калифорнии. Климат пустыни предотвращает коррозию и подходит для хранения самолетов, уточнят портал.

По данным издания, ВВС США смогут получить эти самолеты по 390 миллионов долларов. Средняя закупочная цена нового самолета Boeing 747 составляет 386,8 миллиона долларов, но клиенты платят по-разному, в зависимости от количества поставленных машин, конфигурации и других факторов. Источники издания отмечают, что ВВС США удалось получить лайнеры по хорошей цене, учитывая, что Boeing тратила существенные суммы на их консервацию в новом состоянии.

Представитель ВВС США подтвердила изданию, что военные близки к подписанию контракта на приобретение двух самолетов Boeing 747-8. Она не стала говорить, какие именно машины планируется купить. Представитель Boeing Кэролайн Хатчесон заявила, что компания постарается предоставить ВВС "прекрасное качество и наилучшую цену".

Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ранее Трамп заявил, что контракт на поставку новых самолетов будет стоить 4 миллиарда долларов, и пригрозил аннулировать контракт. Корпорация Boeing обещала снизить цену на самолеты. Однако основная часть контракта — это не сам самолет, а секретные усовершенствования, включая воздушную оборону, устойчивость к ядерным взрывам, системы связи и отделку, стоимость которых не раскрывается. Эту работу проводят компании-подрядчики ВВС.

Роль "борта номер один" выполняют два самолета попеременно. Сейчас президент США пользуется двумя самолетами Boeing 747-200B, которые были произведены около 30 лет назад. Планируется ввести в строй новые самолеты в 2023–2024 годах. Таким образом, нынешний президент при условии своего переизбрания в 2020 году может успеть совершить несколько поездок на новом самолете.

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