Тиллерсон: снятие санкций с РФ невозможно без реализации минских соглашений

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Режим санкций в отношении России не может быть изменен без выполнения минских соглашений по Украине, заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы постоянно говорили о том, что минские соглашения должны выполняться, иначе ничего не может произойти с ситуацией с санкциями (введенными) в связи с Украиной", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по случаю окончания первых шести месяцев на посту главы внешнеполитического ведомства США.

Он отметил, что США "надеются на достижение некоторого прогресса и начнут продвигать ситуацию на Украине в сторону достижения подлинного прекращения огня". "Уровень насилия в этом году на востоке Украины просто ужасающий", — прокомментировал ситуацию Тиллерсон.

Киев, США и ЕС неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.