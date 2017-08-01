Тиллерсон рассказал об отношениях с Трампом

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у него хорошие отношения с президентом Дональдом Трампом, вопреки сообщениям прессы об обратном.

"У нас хорошие отношения, я разговариваю с ним практически каждый день, встречаюсь несколько раз в неделю. Он звонит мне поздно вечером, в выходные — когда ему придет в голову что-нибудь, и он хочет поговорить", — сказал Тиллерсон журналистам. "У нас очень открытые отношения", — добавил он.

Ряд СМИ писали, что Тиллерсон оказался изолирован от Трампа и от процесса принятия внешнеполитических решений в Белом доме. Трамп ранее публично конфликтовал с другими своими министрами, включая генпрокурора, руководителя Минюста Джеффа Сешнса.