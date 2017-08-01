Тиллерсон заявил, что американцы хотят хороших отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 1 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что американцы хотят хороших отношений с Россией.

"Я не думаю, что американцы хотят, чтобы у нас были плохие отношения с большой ядерной державой. Но думаю, что они расстроены, и многое отражает это расстройство. И мы не видим того улучшения отношений с Россией, которое бы хотели видеть", — сказал Тиллерсон на брифинге.

Он отметил, что в ходе первых встреч с российским руководством он выражал готовность к работе по улучшению отношений.

"Я говорил президенту (РФ Владимиру) Путину… я постоянно говорю министру иностранных дел (РФ Сергею) Лаврову: "Ситуация плохая, но, поверьте, она может стать хуже". И она стала", — сказал госсекретарь.