В ОАЭ опровергли обвинения в нарушении правил ВТО при блокаде Катара

ДУБАЙ, 1 авг — РИА Новости. Министерство экономики ОАЭ заявило, что бойкотирующие Катар страны не нарушают правил Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает во вторник эмиратское информационное агентство WAM.

По заявлению министерства, к подобным мерам могут прибегнуть все страны-члены организации в случае угрозы национальной безопасности.

"ВТО позволяет приостанавливать действие преференций в отношении страны-члена в определенных случаях, которые подтвердились в отношении Катара",- говорится в заявлении.

Ранее Доха подала жалобу в ВТО в связи с торговой блокадой со стороны ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта и Бахрейна, заявив, что они нарушают правила торговли товарами и услугами, а также право на интеллектуальную собственность.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержал 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.