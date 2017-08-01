Тиллерсон назвал условие для начала переговоров с Пхеньяном

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Условием переговоров США и других стран с КНДР должен быть отказ Пхеньяна от идеи обладания ядерным оружием, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы полагаем, что приемлемый подход – это оказывать мирное давление на режим в Северной Корее. Они должны проявить желание начать переговоры с нами и другими (странами) с понимаем того, что условием этих переговоров будет то, что нет будущего, в котором Северная Корея имеет ядерное оружие или возможность его доставки куда бы то ни было в регионе", — сказал Тиллерсон журналистам.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Она была выпущена в горной провинции Чагандо.

По данным южнокорейских военных, новая ракета КНДР пролетела примерно тысячу километров, достигнув максимальной высоты 3,7 тысячи километров. В Южной Корее полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету.