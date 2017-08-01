Австрийский двукратный олимпийский чемпион задержан по делу о педофилии

ВЕНА, 1 авг — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер, которому было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, которых он тренировал в начале 2000-х годов в Вене, во вторник задержан в своей квартире в Киеве, сообщила РИА Новости представитель Земельного уголовного суда Вены судья Кристина Зальцборн.
"В связи с ордером на задержание, выданным в декабре 2016 года Земельным уголовным судом Вены, и интенсивными поисковыми мероприятиями компетентных органов по розыску в Грузии и на Украине обвиняемый Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своем доме в Киеве", — сказала она.
Государственная прокуратура Вены сообщила, что предполагаемое преступление было совершено в период между 1997 и 2004 годами, когда двум девушкам не было и 14 лет. Собеседница агентства отметила, что если вина 56-летнего Зайзенбахера будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Ранее адвокат Зайзенбахера Бернхард Лехофер заявлял, что его подзащитный знает об обвинении, но не будет комментировать его, сообщало агентство АП.
Зайзенбахер стал первым дзюдоистом, которому удалось завоевать золото на двух Олимпиадах подряд — в 1984 году в Лос-Анджелесе и в 1988 в Сеуле. В 2012 году он возглавлял сборную Грузии на Играх в Лондоне, где грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили взял золото в весовой категории до 66 кг. Под руководством Зайзенбахера дзюдоисты сборной Азербайджана завоевали две серебряные медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.