Австрийский двукратный олимпийский чемпион задержан по делу о педофилии

ВЕНА, 1 авг — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер, которому было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, которых он тренировал в начале 2000-х годов в Вене, во вторник задержан в своей квартире в Киеве, сообщила РИА Новости представитель Земельного уголовного суда Вены судья Кристина Зальцборн.

"В связи с ордером на задержание, выданным в декабре 2016 года Земельным уголовным судом Вены, и интенсивными поисковыми мероприятиями компетентных органов по розыску в Грузии и на Украине обвиняемый Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своем доме в Киеве", — сказала она.

По ее словам, "необходимый запрос о выдаче обвиняемого в Австрию уже представлен украинским властям, дата судебного слушания будет установлена в соответствии с фактической экстрадицией".

Государственная прокуратура Вены сообщила, что предполагаемое преступление было совершено в период между 1997 и 2004 годами, когда двум девушкам не было и 14 лет. Собеседница агентства отметила, что если вина 56-летнего Зайзенбахера будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее адвокат Зайзенбахера Бернхард Лехофер заявлял, что его подзащитный знает об обвинении, но не будет комментировать его, сообщало агентство АП.

Зайзенбахера обвиняют в том, что он изнасиловал одну из девочек, когда ей было 11 лет, а затем на протяжении трех лет неоднократно совершал развратные действия в отношении нее. Кроме того, в 2004 году он якобы изнасиловал 13-летнюю девочку, а также был обвинен в попытке сексуального насилия по отношению к 16-летней ученице во время тренировочного лагеря в Хорватии в 2001 году.

Зайзенбахер стал первым дзюдоистом, которому удалось завоевать золото на двух Олимпиадах подряд — в 1984 году в Лос-Анджелесе и в 1988 в Сеуле. В 2012 году он возглавлял сборную Грузии на Играх в Лондоне, где грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили взял золото в весовой категории до 66 кг. Под руководством Зайзенбахера дзюдоисты сборной Азербайджана завоевали две серебряные медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.