США призвали правительство Венесуэлы освободить оппозиционеров

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. США призывают немедленно освободить задержанных лидеров оппозиции Венесуэлы Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"США обеспокоены решением правительства Венесуэлы вернуть оппозиционных лидеров Леопольдо Лопеса и Антонио Ледесму в тюрьму. Мы призываем немедленно их освободить", — сказала Науэрт.

По ее словам, США по-прежнему считают нелегитимными выборы в Национальное учредительное собрание, проведенное властями Венесуэлы.

"США призывают восстановить демократию в Венесуэле", — добавила Науэрт.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.