Тиллерсон заявил, что США не обвиняют Китай в ситуации с КНДР

АШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. США не винят КНР в ситуации вокруг КНДР, но рассчитывают на то, что Пекин повлияет на Пхеньян ради продуктивного диалога, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы, разумеется, не виним Китай за ситуацию вокруг Северной Кореи – только северокорейцы виноваты в этой ситуации. Но мы полагаем, что Китай имеет уникальные и особенные отношения (с Пхеньяном) именно из-за экономической деятельности и может влиять на северокорейский режим как никто другой", — заявил Тиллерсон журналистам.

Он отметил, что США не добиваются смены или падения режима КНДР, не являются угрозой или врагом КНДР, но считают Пхеньян неприемлемой угрозой.

"Мы подтверждаем позицию по отношению к Северной Корее: мы не добиваемся смены режима, падения режима, не добиваемся ускорения объединения полуострова и поводов для отправки наших войск за 38-ю параллель. Мы не ваш враг и не ваша угроза. Но вы — неприемлемая угроза для нас, и мы должны реагировать", — добавил он.