Главы МИД стран ОИС осудили действия Израиля на Храмовой горе в Иерусалиме

АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Чрезвычайное заседание исполкома глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), созванное в Стамбуле по требованию Турции с целью обсуждения событий вокруг мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, решительно осудило действия Израиля.

Израильская полиция ранее объявила об отмене мер безопасности в районе иерусалимской Храмовой горы, против которых почти две недели протестовала арабо-мусульманская община. Муфтий Иерусалима Мухаммед Хусейн объявил об урегулировании конфликта и готовности возобновить молитвы на территории третьей по значимости святыни ислама.

Системы контроля у Храмовой горы появились 14 июля в качестве реакции на убийство в этом районе Старого города двух полицейских. Арабы-мусульмане в ответ обвинили Израиль в использовании трагедии как предлога для ограничения их прав на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних еврейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

Отказавшись подниматься к мечетям Храмовой горы до полной отмены израильских мер контроля, палестинцы устраивали на иерусалимских улицах массовые молитвы, регулярно перерастающие в столкновения с полицией. В ежедневных протестах погибли четверо палестинцев, счет раненым идет на сотни.

"Решительно осуждаем провокационные действия Израиля, в том числе закрытие мечети Аль-Акса, ограничение прав палестинских мусульман и христиан на совершение молитвы в священных местах и пресечение прав палестинцев с применением чрезмерной силы", — говорится в итоговой декларации исполкома глав МИД стран-членов ОИС, принятой по итогам заседания в Стамбуле. Ее цитирует агентство Anadolu.

В документе отмечается, что мечеть Аль-Акса является одной из трех самых священных мечетей, и мусульманский мир решительно настроен на защиту Иерусалима от всех угроз, исходящих от "колониальной оккупации Израиля".

В заявлении также осуждаются попытки Израиля по изменению демографического состава Иерусалима. "Приветствуем терпение и волю палестинцев, которые протестуют против незаконных действий Израиля мирными протестами и коллективными намазами. Мы поддерживаем и высоко ценим решимость и стойкость палестинского народа, защищающего Иерусалим во имя мусульман", — говорится в документе.