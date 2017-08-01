Кризис в Венесуэле лучше разрешить без участия СБ ООН, считает Небензя

ООН, 1 авг — РИА Новости. Кризис в Венесуэле лучше разрешить без участия Совета Безопасности ООН, заявил журналистам во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Я думаю, что эту ситуацию лучше разрешить без привлечения СБ. Я надеюсь на это", — сказал Небензя.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.