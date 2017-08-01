Истребители НАТО перехватили российские самолеты, нарушив границу Финляндии

БРЮССЕЛЬ, 1 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Истребители ВВС Испании во вторник сопровождали российские самолеты МиГ-31 и Ан-26 недалеко от границ Эстонии, случайно залетев в воздушное пространство Финляндии. Об этом сообщил РИА Новости исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт.

Ранее в Минобороны Финляндии заявили, что два истребителя ВВС Испании F-18 Hornet, которые базируются в Эстонии, во вторник без разрешения вторглись в воздушное пространство Финляндии.

По словам Уайта, два испанских F-18 утром во вторник поднялись с эстонской авиабазы Эмари, чтобы перехватить "неидентифицированные военные воздушные суда рядом с эстонским воздушным пространством". При этом на перехват самолетов, которые идентифицировали как МиГ-31 и Ан-26, также были подняты финские истребители.

"При передаче операции по перехвату финским истребителям испанские истребители случайно вошли в финское воздушное пространство. Воздушное командование НАТО объяснило инцидент финскому центру воздушных операций, чтобы улучшить будущую координацию", — отметил представитель альянса.

НАТО и Россия регулярно перехватывают над Балтикой самолеты. В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что все полеты воздушных судов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.