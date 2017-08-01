Трамп готов к военному решению проблемы КНДР, заявил сенатор Грэм

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм утверждает, что президент США Дональд Трамп готов к военному решению вопроса о северокорейской ядерной программе.

"Есть военный вариант: уничтожить программу Северной Кореи и саму Северную Корею… Дело откладывали 20 лет. Если они продолжат попытки ударить по Америке с помощью межконтинентальной ракеты, будет война с Северной Кореей из-за ракетной программы", — сказал Грэм в эфире NBC, описывая свои разговоры с Трампом. "Он (Трамп — ред.) говорил мне это. Я ему верю", — добавил Грэм.

По словам сенатора, он лично предпочитает мирный сценарий, но США не позволят КНДР получить ядерное оружие и средства его доставки.