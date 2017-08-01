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В мире

Антициклон "Люцифер" принес в Италию аномальную жару

20:0201.08.2017
(обновлено: 20:03 01.08.2017)
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© AP Photo / Luca BrunoЖара в Милане, Италия. 1 августа 2017Жара в Милане, Италия. 1 августа 2017
© AP Photo / Luca Bruno

РИМ, 1 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Африканский антициклон, который итальянские метеорологи назвали "Люцифер", принес во вторник на Апеннины массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара, в результате чего на всей территории страны установилась аномальная жара.

Наводнение в итальянской области Пьемонт. Архивное фото
© AFP 2017 / Marco Bertorello
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Местные медики бьют тревогу: рекордно высокие температуры, представляющие угрозу для здоровья людей, установятся на этой неделе практически во всех регионах Италии. Согласно данным итальянского минздрава, "красный" (наивысший) уровень опасности в четверг будет установлен во всех 27 крупнейших городах страны за исключением Генуи. Присвоение "красного" уровня угрозы означает, что летний зной, который обычно сопровождается высокой влажностью и сильной духотой, представляет реальную угрозу для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.

Однако большинство итальянцев ощутило жгучее дыхание "Люцифера" уже во вторник. Во многих областях страны температура воздуха приблизилась к 38-40 градусам. В данный момент "красный" уровень опасности установлен в Кампобассо, Пескаре и Фрозиноне, а "оранжевый" (риск для здоровья пожилых людей, пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, и маленьких детей) в 23 крупнейших городах, включая Рим, Милан, Неаполь, Венецию и Флоренцию. В 16.00 (17.00 мск) в ряде районов итальянской столицы столбики термометров уже преодолели 40-градусную отметку.

Туристы и жители Рима наполняют бутылки водой в жару. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Medichini
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Большинство прогнозов погоды, кроме обычных показателей, включают в себя и показатель "ощущений", который формируется метеорологами на основе сложных вычислений с учетом множества погодных факторов. Метеослужба итальянских ВВС сообщила во вторник, что в ряде районов Италии "ощущаемая" температура воздуха достигла 50 градусов, как это произошло, в частности, на метеостанции Капо-Сан-Лоренцо в Сардинии. В 15.00 (16.00 мск) в Неаполе жара ощущалась на 49 градусов, в Ферраре — на 48, в Римини — на 47. В целом же по стране, по информации военных синоптиков, температура ощущается во вторник в районе 40 градусов и выше.

Итальянские климатологи отмечают, что нынешнее лето является одним из самых жарких за всю 200-летнюю историю наблюдений за погодой на Апеннинах. В середине июля африканский антициклон "Харон" принес в Италию аномально высокие температуры, которые вызвали на юге страны мощные лесные пожары, охватившие десятки тысяч гектаров, и сильнейшую засуху, которая, по данным крупнейшей ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, уже нанесла стране ущерб в размере более 2 миллиардов евро.

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