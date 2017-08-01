Антициклон "Люцифер" принес в Италию аномальную жару

РИМ, 1 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Африканский антициклон, который итальянские метеорологи назвали "Люцифер", принес во вторник на Апеннины массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара, в результате чего на всей территории страны установилась аномальная жара.

Местные медики бьют тревогу: рекордно высокие температуры, представляющие угрозу для здоровья людей, установятся на этой неделе практически во всех регионах Италии. Согласно данным итальянского минздрава, "красный" (наивысший) уровень опасности в четверг будет установлен во всех 27 крупнейших городах страны за исключением Генуи. Присвоение "красного" уровня угрозы означает, что летний зной, который обычно сопровождается высокой влажностью и сильной духотой, представляет реальную угрозу для людей, не имеющих серьезных проблем со здоровьем.

Однако большинство итальянцев ощутило жгучее дыхание "Люцифера" уже во вторник. Во многих областях страны температура воздуха приблизилась к 38-40 градусам. В данный момент "красный" уровень опасности установлен в Кампобассо, Пескаре и Фрозиноне, а "оранжевый" (риск для здоровья пожилых людей, пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, и маленьких детей) в 23 крупнейших городах, включая Рим, Милан, Неаполь, Венецию и Флоренцию. В 16.00 (17.00 мск) в ряде районов итальянской столицы столбики термометров уже преодолели 40-градусную отметку.

Большинство прогнозов погоды, кроме обычных показателей, включают в себя и показатель "ощущений", который формируется метеорологами на основе сложных вычислений с учетом множества погодных факторов. Метеослужба итальянских ВВС сообщила во вторник, что в ряде районов Италии "ощущаемая" температура воздуха достигла 50 градусов, как это произошло, в частности, на метеостанции Капо-Сан-Лоренцо в Сардинии. В 15.00 (16.00 мск) в Неаполе жара ощущалась на 49 градусов, в Ферраре — на 48, в Римини — на 47. В целом же по стране, по информации военных синоптиков, температура ощущается во вторник в районе 40 градусов и выше.

Итальянские климатологи отмечают, что нынешнее лето является одним из самых жарких за всю 200-летнюю историю наблюдений за погодой на Апеннинах. В середине июля африканский антициклон "Харон" принес в Италию аномально высокие температуры, которые вызвали на юге страны мощные лесные пожары, охватившие десятки тысяч гектаров, и сильнейшую засуху, которая, по данным крупнейшей ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, уже нанесла стране ущерб в размере более 2 миллиардов евро.