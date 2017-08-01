Генсек ООН призвал к диалогу между правительством и оппозицией Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает к переговорам между правительством и оппозицией Венесуэлы, заявил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь вновь твердо заявляет, что необходимы политические переговоры между правительством и оппозицией", — заявил Дюжаррик. Он призвал страны региона содействовать политическому процессу в Венесуэле.

"Генеральный секретарь отметил решение властей Венесуэлы отозвать меру пресечения лидерам оппозиции, арестованным вчера — Леопольдо Лопесу и Антонио Ледесме. Генеральный секретарь обеспокоен тем, что эскалация политической напряженности отдалит страну от пути, ведущего к мирному решению проблем страны", — добавил Дюжаррик.

По его словам, Гутерреш призывает все стороны, в особенности правительственную, принять меры для предотвращения гибели людей.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали лидеров венесуэльской оппозиции Лопеса и Ледесму в их домах.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.