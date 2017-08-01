СМИ узнали, кого продвигает Обама на пост президента США

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-президент США Барак Обама и его ближайшее окружение продвигают кандидатуру бывшего губернатора Массачусетса Деваля Патрика на пост президента США, сообщает издание Politico.

Патрик — в прошлом помощник генпрокурора США и вице-президент Coca-Cola Company. В 2007 году он стал первым афроамериканцем, возглавившим штат Массачусетс, пост губернатора он занимал до 2015 года. В данный момент 60-летний Патрик работает в финансовой фирме Bain Capital.

По данным издания, бывший глава Белого дома в частных разговорах предлагал Патрику "подумать" о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2020 года от Демократической партии. Бывший стратег предвыборного штаба Обамы, известный политтехнолог Дэвид Аксельрод, несколько раз общался с экс-губернатором на ту же тему. Ближайший советник и друг Обамы Валери Джарретт также заявила изданию, что "всем сердцем желает" выдвижения Патрика. Среди сторонников выдвижения назван и Дэвид Симас, политический директор Белого дома при Обаме и бывший замглавы аппарата Патрика.

При этом Politico указывает, что в окружении Обамы по-прежнему много сторонников бывшего вице-президента Джо Байдена, но нет ясности, будет ли тот баллотироваться. Байден уже отказался в 2015 году от выдвижения, расчистив дорогу Хиллари Клинтон, которая стала кандидатом Демократической партии на выборах, но проиграла республиканцу Дональду Трампу.

Сам Патрик уклоняется от вопросов о возможном выдвижении. Он лишь заявил изданию, что "хотел бы быть полезным, потому что по-настоящему заботится о стране".