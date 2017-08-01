В МИД раскритиковали идею поставки США оружия Украине

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Разработчики плана поставок на Украину летального оружия, видимо, исходят из того, что обстановка на востоке этой страны недостаточно взрывоопасна, а ссылки на то, что речь идет о поставках вооружений оборонительного характера, сути дела не меняют, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов.

"Разработчики плана поставок на Украину летального оружия, видимо, исходят из того, что обстановка на востоке этой страны недостаточно взрывоопасна, и что надо подлить масла в огонь. Ссылки на то, что речь идет о поставках вооружений оборонительного характера, сути дела не меняют, тем более что ополченцы попыток расширения контролируемой ими территории не предпринимают и, соответственно, обороняться Киеву не от кого",- сказал Ульянов.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников в понедельник сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.

"Вместе с тем те круги на Украине, которые склонны делать ставку на силу, наверняка восприняли бы американские поставки как поощрение к военным действиям. Ответственность за такое развитие событий легла бы не только на Киев, но и на Вашингтон", — добавил высокопоставленный дипломат.

Против поставок оружия на Украину высказываются большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".