Испания не одобрила санкции против Венесуэлы, которые затронут население

МАДРИД, 1 авг – РИА Новости. Испания выступает против введения Евросоюзом экономических санкций в отношении Венесуэлы, которые могут привести к ухудшению положения жителей страны, заявил во вторник министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.
Кроме того, министр выразил надежду на разрешение ситуации с помещением в тюрьму двух венесуэльских политиков Леопольда Лопеса и Антонио Ледесмы, которые находились ранее под домашним арестом.
Ранее Испания заявила, что считает нелегитимным Национальное учредительное собрание Венесуэлы, выборы в которое прошли в воскресенье.
Председатель Европарламента Антонио Таяни в понедельник заявил, что не признает эти выборы. По словам заместителя официального представителя ЕК Мины Андреевой, такой же позиции придерживается Еврокомиссия. При этом она отметила, что над согласованием общей позиции Евросоюза по этому вопросу работает глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.