Испания не одобрила санкции против Венесуэлы, которые затронут население

МАДРИД, 1 авг – РИА Новости. Испания выступает против введения Евросоюзом экономических санкций в отношении Венесуэлы, которые могут привести к ухудшению положения жителей страны, заявил во вторник министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

"Мы всегда говорили, что против санкций, которые затронут население, но за санкции, которые затронут тех, кто несет ответственность за нынешнюю ситуацию", — сказал Дастис, отвечая на вопросы журналистов. В частности, министр считает более обоснованным вариантом запрет на поездки и выдачу виз ряду лиц.

Кроме того, министр выразил надежду на разрешение ситуации с помещением в тюрьму двух венесуэльских политиков Леопольда Лопеса и Антонио Ледесмы, которые находились ранее под домашним арестом.

Ранее Испания заявила, что считает нелегитимным Национальное учредительное собрание Венесуэлы, выборы в которое прошли в воскресенье.

Созыв этого органа, который должен заняться подготовкой изменений конституции страны, был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.

Председатель Европарламента Антонио Таяни в понедельник заявил, что не признает эти выборы. По словам заместителя официального представителя ЕК Мины Андреевой, такой же позиции придерживается Еврокомиссия. При этом она отметила, что над согласованием общей позиции Евросоюза по этому вопросу работает глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.