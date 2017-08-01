ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Следователь Род Вилер, работавший над делом об убийстве работника Национального комитета Демократической партии США (DNC) Сета Рича, утверждает, что телеканал Fox News сфабриковал цитаты о связях Рича с WikiLeaks, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на текст иска.

Вилер подал в суд на Fox News во вторник за клевету, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее Вилер также работал в качестве комментатора на Fox News.

Двадцатисемилетний Сет Рич был застрелен в Вашингтоне 10 июля 2016 года, менее чем за две недели до публикации переписки Демпартии на WikiLeaks. Некоторые журналисты и активисты предполагали, что Рич убит в отместку за утечку переписки, к которой он мог быть причастен.

В иске также говорится, что президент США Дональд Трамп якобы оказывал давление на Fox News, чтобы те опубликовали данную историю.

Ранее в мае 2017 года телеканал Fox News аннулировал репортаж на своем веб-сайте, который связывал убийство работника Национального комитета Демократической партии США (DNC) с утечкой партийной переписки на сайте WikiLeaks. В заявлении телеканала отмечалось, что "данная статья не была проверена по наиболее высоким редакционным стандартам… После изучения выяснилось, что статья не соответствовала этим стандартам, и она была удалена".

Представитель семьи Рич заявил, что родители погибшего благодарны за аннулирование статьи. Родители Рича называют версию убийства их сына, изложенную в статье, "теорией заговора". Правоохранительные органы также не нашли связи между смертью Рича и утечкой электронных писем.

Господствующая версия в американских СМИ такова, что утечка произошла из-за "российских хакеров" и не имела отношения к Ричу. Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".