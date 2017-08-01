В Литву с помощью дрона пытались переправить сигареты

ВИЛЬНЮС, 1 июл — РИА Новости. Пограничники обнаружили дрон с грузом контрабандных сигарет в Пагегяйском районе Литвы, на границе с Калининградской областью, передает во вторник агентство Sputnik Литва со ссылкой на Службу охраны госграницы (СОГГ).

По данным ведомства, во время проверки 29 июля у деревни Лазденай пограничники обнаружили упавший дрон. К нему был подвешен пакет в черной полиэтиленовой пленке, в котором находились 250 пачек сигарет. Сигареты были без бандеролей, в Службе охраны госграницы Литвы предполагают, что они могли быть приобретены в магазинах беспошлинной торговли в Калининградской области.

Дрон обнаружили в 200 метрах от литовско-российской границы.

Дрон и сигареты доставили на Пагегяйскую заставу. Пограничники выясняют обстоятельства появления контрабанды.