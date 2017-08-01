Тела восьми погибших мигрантов обнаружены на лодке в Средиземном море

РИМ, 1 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Тела восьми мигрантов, погибших при попытке добраться из Ливии к берегам Европы, были обнаружены во вторник на резиновой лодке в Средиземном море, сообщила береговая охрана Италии.

Ровно неделю назад в этом же районе на борт спасательного судна были подняты тела 11 умерших мигрантов, которые пытались на подобной лодке переплыть Средиземное море.

Всего в течение последних суток при координации римского оперативного центра береговой охраны были проведены четыре поисково-спасательных операции, в ходе которых были спасены в общей сложности около 500 человек. Помимо итальянских катеров и кораблей в этих акциях приняли участие суда испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, которая накануне согласилась с условиями, которые МВД Италии выдвинуло в отношении НПО, желающих участвовать в спасении мигрантов.

В понедельник МВД Италии официально представило проект кодекса поведения НПО в ходе операций по спасению мигрантов в Средиземном море. Необходимость подписания такого документа итальянские власти объяснили обвинениями в адрес некоторых из них в сотрудничестве с нелегальными перевозчиками беженцев. Список требований включает в себя запрет на заход в ливийские территориальные воды, прозрачное финансирование, запрет на пересадку мигрантов на другие суда, а также присутствие сотрудников итальянской криминальной полиции на борту судов НПО. Подписать этот документ согласились такие известные гуманитарные организации, как Save the Children и Migrant Offshore Aid Station, однако "Врачи без границ" и некоторые другие НПО не намерены этого делать.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию. При этом при попытке пересечь Средиземное море погибли 2360 беженцев.