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В мире

Тела восьми погибших мигрантов обнаружены на лодке в Средиземном море

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4541)
18:1701.08.2017
(обновлено: 18:20 01.08.2017)
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© AFP 2017 / Aris MessinisСпасение мигрантов из Ливии в Средиземном море. Архивное фотоСпасение мигрантов из Ливии в Средиземном море. Архивное фото
© AFP 2017 / Aris Messinis

РИМ, 1 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Тела восьми мигрантов, погибших при попытке добраться из Ливии к берегам Европы, были обнаружены во вторник на резиновой лодке в Средиземном море, сообщила береговая охрана Италии.

Сотрудник Ливийской береговой охраны во время спасения нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия. Архивное фото
© AFP 2017 / Taha Jawashi
Евросоюз готов к миграционной операции в водах Ливии
Ровно неделю назад в этом же районе на борт спасательного судна были подняты тела 11 умерших мигрантов, которые пытались на подобной лодке переплыть Средиземное море.

Всего в течение последних суток при координации римского оперативного центра береговой охраны были проведены четыре поисково-спасательных операции, в ходе которых были спасены в общей сложности около 500 человек. Помимо итальянских катеров и кораблей в этих акциях приняли участие суда испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, которая накануне согласилась с условиями, которые МВД Италии выдвинуло в отношении НПО, желающих участвовать в спасении мигрантов.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. Архивное фото
© AFP 2017 / Clemens Bilan 
Главы МИД Италии и Франции обсудили Ливию и миграционный кризис в Европе
В понедельник МВД Италии официально представило проект кодекса поведения НПО в ходе операций по спасению мигрантов в Средиземном море. Необходимость подписания такого документа итальянские власти объяснили обвинениями в адрес некоторых из них в сотрудничестве с нелегальными перевозчиками беженцев. Список требований включает в себя запрет на заход в ливийские территориальные воды, прозрачное финансирование, запрет на пересадку мигрантов на другие суда, а также присутствие сотрудников итальянской криминальной полиции на борту судов НПО. Подписать этот документ согласились такие известные гуманитарные организации, как Save the Children и Migrant Offshore Aid Station, однако "Врачи без границ" и некоторые другие НПО не намерены этого делать.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию. При этом при попытке пересечь Средиземное море погибли 2360 беженцев.

Эвакуация мигрантов из "джунглей" во французском Кале
© AFP 2017 / Philippe HuguenНачало выселения обитателей лагеря, за которым последует его снос, было запланировано на 08.00 утра (09.00 мск) понедельника, несколько десятков человек не стали дожидаться этого срока и пришли к ангару, откуда начнется их путешествие в другие центры для мигрантов на территории Франции.Эвакуация лагеря мигрантов в Кале, Франция
© AFP 2017 / Philippe Huguen
Начало выселения обитателей лагеря, за которым последует его снос, было запланировано на 08.00 утра (09.00 мск) понедельника, несколько десятков человек не стали дожидаться этого срока и пришли к ангару, откуда начнется их путешествие в другие центры для мигрантов на территории Франции.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНакануне между полицией и мигрантами в лагере беженцев произошли столкновения.Ситуация в лагере беженцев в Кале во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Накануне между полицией и мигрантами в лагере беженцев произошли столкновения.
© AFP 2017 / Denis Charlet В начале сентября глава МВД Франции Бернар Казнев заявил о демонтаже лагеря мигрантов. К такой мере неоднократно призывали местные жители. Ожидается, что лагерь, южная часть которого уже была снесена минувшей весной, будет разобран в ближайшие дни.Лагерь мигрантов возле Кале накануне эвакуации
© AFP 2017 / Denis Charlet
В начале сентября глава МВД Франции Бернар Казнев заявил о демонтаже лагеря мигрантов. К такой мере неоднократно призывали местные жители. Ожидается, что лагерь, южная часть которого уже была снесена минувшей весной, будет разобран в ближайшие дни.
© РИА Новости / Виктория ИвановаВ ангаре жителям лагеря предстоит пройти своеобразную процедуру разделения. Всего предусмотрено деление по четырём категориям: мужчины, дети без сопровождения, семьи и особо незащищенные лица — беременные женщины и больные люди.Эвакуация лагеря мигрантов в Кале, Франция
© РИА Новости / Виктория Иванова
В ангаре жителям лагеря предстоит пройти своеобразную процедуру разделения. Всего предусмотрено деление по четырём категориям: мужчины, дети без сопровождения, семьи и особо незащищенные лица — беременные женщины и больные люди.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПолицейские у лагеря беженцев в Кале во Франции.Ситуация в лагере беженцев в Кале во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Полицейские у лагеря беженцев в Кале во Франции.
© AP Photo / Emilio MorenattiВ субботу группа из 50 мигрантов бросала камни в полицию. Чтобы нормализовать ситуацию, сотрудникам правопорядка пришлось применить дымовые гранаты и дубинки.Беспорядки в лагере мигрантов Джунгли возле Кале, Франция
© AP Photo / Emilio Morenatti
В субботу группа из 50 мигрантов бросала камни в полицию. Чтобы нормализовать ситуацию, сотрудникам правопорядка пришлось применить дымовые гранаты и дубинки.
© AP Photo / Thibault CamusНа данный момент не менее 9 тысяч нелегальных мигрантов проживают во французском Кале, где начинается Евротоннель.Лагерь мигрантов возле Кале накануне эвакуации
© AP Photo / Thibault Camus
На данный момент не менее 9 тысяч нелегальных мигрантов проживают во французском Кале, где начинается Евротоннель.
© AFP 2017 / Francois Lo PrestiНесмотря на то, что открытие ангара, в котором проводится распределение, было запланировано на 8.00, первые переселенцы начали прибывать за три часа до открытия.Эвакуация лагеря мигрантов в Кале, Франция
© AFP 2017 / Francois Lo Presti
Несмотря на то, что открытие ангара, в котором проводится распределение, было запланировано на 8.00, первые переселенцы начали прибывать за три часа до открытия.
© REUTERS / Philippe WojazerЛагерь в Кале называют "джунглями".Беспорядки в лагере мигрантов Джунгли возле Кале, Франция
© REUTERS / Philippe Wojazer
Лагерь в Кале называют "джунглями".
© AFP 2017 / Philippe HuguenЗа эвакуацией лагеря, на которую отводится три дня, следят бойцы ОМОНа.Эвакуация лагеря мигрантов в Кале, Франция
© AFP 2017 / Philippe Huguen
За эвакуацией лагеря, на которую отводится три дня, следят бойцы ОМОНа.
© AFP 2017 / Philippe Huguen"Я очень приятно удивлена организацией этой операции: ни разу так спокойно не было. Люди, наши подопечные, в хорошем настроении, они рады, что скоро будут в тепле и есть горячую еду", — рассказала РИА Новости представитель благотворительного объединения Salam Клодин Жиль.Эвакуация лагеря мигрантов в Кале, Франция
© AFP 2017 / Philippe Huguen
"Я очень приятно удивлена организацией этой операции: ни разу так спокойно не было. Люди, наши подопечные, в хорошем настроении, они рады, что скоро будут в тепле и есть горячую еду", — рассказала РИА Новости представитель благотворительного объединения Salam Клодин Жиль.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ лагере беженцев в Кале во Франции.Ситуация в лагере беженцев в Кале во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
В лагере беженцев в Кале во Франции.
© AFP 2017 / Philippe HuguenМигранты, живущие в Кале, ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании. Большая часть мигрантов бежала во Францию из Эритреи, Судана и Сомали, а также Сирии и Афганистана.Эвакуация лагеря мигрантов в Кале, Франция
© AFP 2017 / Philippe Huguen
Мигранты, живущие в Кале, ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании. Большая часть мигрантов бежала во Францию из Эритреи, Судана и Сомали, а также Сирии и Афганистана.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкБеженцы в знак протеста против сноса лагеря в субботу подожгли палатки.Ситуация в лагере беженцев в Кале во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Беженцы в знак протеста против сноса лагеря в субботу подожгли палатки.
© AFP 2017 / Denis CharletПервая партия мигрантов уже выехала из Кале. Ожидается, что в понедельник город покинут 60 автобусов, в каждом из которых будут ехать 50 человек.Эвакуация лагеря мигрантов в Кале, Франция
© AFP 2017 / Denis Charlet
Первая партия мигрантов уже выехала из Кале. Ожидается, что в понедельник город покинут 60 автобусов, в каждом из которых будут ехать 50 человек.
© РИА Новости / Виктория ИвановаВолонтеры отмечают, что при эвакуации лагеря беженцев "очередь продвигается быстро, все организовано очень хорошо".Эвакуация лагеря мигрантов в Кале, Франция
© РИА Новости / Виктория Иванова
Волонтеры отмечают, что при эвакуации лагеря беженцев "очередь продвигается быстро, все организовано очень хорошо".
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