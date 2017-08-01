Тела восьми погибших мигрантов обнаружены на лодке в Средиземном море
18:1701.08.2017
(обновлено: 18:20 01.08.2017)
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РИМ, 1 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Тела восьми мигрантов, погибших при попытке добраться из Ливии к берегам Европы, были обнаружены во вторник на резиновой лодке в Средиземном море, сообщила береговая охрана Италии.
Ровно неделю назад в этом же районе на борт спасательного судна были подняты тела 11 умерших мигрантов, которые пытались на подобной лодке переплыть Средиземное море.
Всего в течение последних суток при координации римского оперативного центра береговой охраны были проведены четыре поисково-спасательных операции, в ходе которых были спасены в общей сложности около 500 человек. Помимо итальянских катеров и кораблей в этих акциях приняли участие суда испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, которая накануне согласилась с условиями, которые МВД Италии выдвинуло в отношении НПО, желающих участвовать в спасении мигрантов.
В понедельник МВД Италии официально представило проект кодекса поведения НПО в ходе операций по спасению мигрантов в Средиземном море. Необходимость подписания такого документа итальянские власти объяснили обвинениями в адрес некоторых из них в сотрудничестве с нелегальными перевозчиками беженцев. Список требований включает в себя запрет на заход в ливийские территориальные воды, прозрачное финансирование, запрет на пересадку мигрантов на другие суда, а также присутствие сотрудников итальянской криминальной полиции на борту судов НПО. Подписать этот документ согласились такие известные гуманитарные организации, как Save the Children и Migrant Offshore Aid Station, однако "Врачи без границ" и некоторые другие НПО не намерены этого делать.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию. При этом при попытке пересечь Средиземное море погибли 2360 беженцев.
Начало выселения обитателей лагеря, за которым последует его снос, было запланировано на 08.00 утра (09.00 мск) понедельника, несколько десятков человек не стали дожидаться этого срока и пришли к ангару, откуда начнется их путешествие в другие центры для мигрантов на территории Франции.
Накануне между полицией и мигрантами в лагере беженцев произошли столкновения.
В начале сентября глава МВД Франции Бернар Казнев заявил о демонтаже лагеря мигрантов. К такой мере неоднократно призывали местные жители. Ожидается, что лагерь, южная часть которого уже была снесена минувшей весной, будет разобран в ближайшие дни.
В ангаре жителям лагеря предстоит пройти своеобразную процедуру разделения. Всего предусмотрено деление по четырём категориям: мужчины, дети без сопровождения, семьи и особо незащищенные лица — беременные женщины и больные люди.
Полицейские у лагеря беженцев в Кале во Франции.
В субботу группа из 50 мигрантов бросала камни в полицию. Чтобы нормализовать ситуацию, сотрудникам правопорядка пришлось применить дымовые гранаты и дубинки.
На данный момент не менее 9 тысяч нелегальных мигрантов проживают во французском Кале, где начинается Евротоннель.
Несмотря на то, что открытие ангара, в котором проводится распределение, было запланировано на 8.00, первые переселенцы начали прибывать за три часа до открытия.
Лагерь в Кале называют "джунглями".
За эвакуацией лагеря, на которую отводится три дня, следят бойцы ОМОНа.
"Я очень приятно удивлена организацией этой операции: ни разу так спокойно не было. Люди, наши подопечные, в хорошем настроении, они рады, что скоро будут в тепле и есть горячую еду", — рассказала РИА Новости представитель благотворительного объединения Salam Клодин Жиль.
В лагере беженцев в Кале во Франции.
Мигранты, живущие в Кале, ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании. Большая часть мигрантов бежала во Францию из Эритреи, Судана и Сомали, а также Сирии и Афганистана.
Беженцы в знак протеста против сноса лагеря в субботу подожгли палатки.
Первая партия мигрантов уже выехала из Кале. Ожидается, что в понедельник город покинут 60 автобусов, в каждом из которых будут ехать 50 человек.
Волонтеры отмечают, что при эвакуации лагеря беженцев "очередь продвигается быстро, все организовано очень хорошо".