В Мексиканском заливе образовалась мертвая зона из-за сельхозкомпаний США

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Одна из самых больших мертвых зон в мире образовалась на дне Мексиканского залива в результате деятельности американских производителей мясной продукции, следует из нового доклада организации по защите окружающей среды Mighty Earth.

Согласно результатам исследования, крупнейшие сельскохозяйственные производители США являются главными источниками загрязнения нитратами в районе залива. Главным "врагом" окружающей среды является крупнейший производитель мясной продукции в США компания Tyson Feed, в результате деятельности которой были уничтожены многие пастбища на территории штатов Небраска, Айова и Канзас, а также загрязнены водоемы, впадающие Мексиканский залив, из-за использования удобрений. Существенный урон окружающей среде также наносят производители ADM, Bunge и Cargill.

"Порядка 1,5 миллиона метрических тонн азотных загрязнителей попали в Мексиканский залив только в 2016 году (в результате деятельности производителей мясной продукции), что на 170% превышает объем вредных веществ, попавших в залив при разливе нефти компанией BP", — отмечается в докладе.

Специалисты Mighty Earth также подчеркивают, что попадающие в воды залива вещества привели к тому, что на его дне образовалась одна из крупнейших мертвых зон. Они призывают американских сельхозпроизводителей использовать корм для животных, который не содержит вредные загрязнители, контролировать состав удобрений, проводить политику, направленную на защиту окружающей среды, а также предоставлять отчеты о своей деятельности в данном направлении.