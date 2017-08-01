В Венесуэле назвали причину ареста оппозиционеров

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы заявил, что лидеры оппозиции Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма не соблюдали условия пребывания под домашним арестом, в связи с чем были повторно направлены в тюрьму, пишет газета Nacional. © AFP 2017 / Juan Baretto В Евросоюзе раскритиковали арест лидеров оппозиции Венесуэлы

Ранее сообщалось, что Лопес и Ледесма были задержаны сотрудниками национальной разведки в своих домах и увезены в неизвестном направлении.

В заявлении ВС говорится, что режим домашнего ареста был отменен в связи с докладом разведывательной службы, по данным которой оппозиционеры готовили побег.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Число погибших, по последним данным, составляет более 120.