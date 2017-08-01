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В мире

Скарамуччи был неадекватен своей должности, считает эксперт

18:0001.08.2017
03100
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДиректор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Архивное фотоДиректор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Экс-директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи не соответствовал своей должности, полагает политолог, заместитель главного редактора газеты "Известия" Борис Межуев.

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© REUTERS / Jonathan Ernst
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Скарамуччи был уволен в понедельник, на 11-й день после своего назначения. Увольнение состоялось по требованию нового руководителя аппарата Белого дома Джона Келли. По мнению ряда американских СМИ, Скарамуччи инициировал уход с постов руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибаса и пресс-секретаря президента США Шона Спайсера.

"Очевидно, что господин Скарамуччи был совершенно неадекватен своей должности, что ярко проявилось в его телефонных комментариях корреспонденту New Yorker, когда он высказывался по поводу своих соратников господина (бывшего руководителя аппарата Белого дома Райнса) Прибаса и господина (помощника президента по стратегическим вопросам Стивена) Бэннона", — сказал Межуев.

В тогдашнем разговоре с журналистом New Yorker Скарамуччи в грубой форме отозвался о ряде коллег и пригрозил уволить всех пиар-сотрудников Белого дома, если ему не скажут, откуда идут утечки в прессу.

"Человек, который пытается бороться со "сливами", сам допускает подобного рода оценки действующих лиц администрации – это, конечно, вопиющее нарушение любой субординации. Поэтому понятно, что господин Келли, военный человек, который пришел к управлению Белым домом, первое что сделал – избавился от этого Скарамуччи", — указал политолог.

Директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи
© REUTERS / Jonathan Ernst/File Photo
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Межуев напомнил, что назначение Скарамуччи на должность директора Белого дома по коммуникациям лоббировала "чета Кушнеров" – Джаред Кушнер и его супруга, дочь президента Иванка Трамп. "Было ясно, что это их персональный "человек семьи" такой. Можно предположить, что все-таки Келли попытается поставить какой-то предел влиянию семьи, непосредственно Иванки Трамп и Джареда Кушнера на принятие решений", — отметил эксперт.

"Как ни относиться к деятельности Прибаса или Спайсера, может быть, они совершили какое-то количество ошибок, но это все-таки системные люди, которые понимали, что человек, подобный Скарамуччи, не может исполнять роль директора по коммуникациям Белого дома, то есть это абсолютно не человек политической системы", — отметил Межуев.

Бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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"Теперь уже, судя по всему, господин Келли будет пытаться навести порядок, и чтобы это сделать, ему рано или поздно придется столкнуться с каким-то недовольством четы Кушнеров. Этот конфликт уже ощущается, он возможен", — заявил политолог.

"Другое дело, что ситуация зашла так далеко, настолько ненормальная была ситуация в Белом доме, в так называемом западном крыле, что Трампу ничего не оставалось сделать, как просто поставить военного человека на решение всех этих проблем. Поэтому весь вопрос будет заключаться в том, удастся ли Келли привести эту администрацию в рабочее состояние или все-таки конфликты будут разгораться и дальше", — заметил Межуев.

Путь Скарамуччи

Скарамуччи родился на острове Лонг-Айленд в семье строителя, получил степень доктора юридических наук в школе права в Гарвардском университете.

Эрик Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Richard Drew
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Основал инвестиционный фонд SkyBridge Capital в 2005 году, но, как отмечает газета The Guardian, в 2017 году, готовясь занять место в администрации Трампа, продал свою долю в фонде. Кроме того он учредил ежегодный экономический форум SkyBridge Alternatives Conferension (SALT), на котором выступают высокопоставленные чиновники и представители бизнеса из Вашингтона, Голливуда и с Уолл-стрит.

Участвовал в сборе средств для кампании демократа Барака Обамы в 2008 году. А в 2012 году помогал кандидату от республиканцев Митту Ромни.

Американские СМИ припоминают Скарамуччи, как в 2015 году в эфире телеканала Fox News он называл Трампа "наемным политиканом" с "антиамериканской риторикой", а в 2016 году вошел в его предвыборный штаб.

Имя Скарамуччи также звучало в контексте поиска "российского следа" в выборах американского президента. В частности в июне 2017 года CNN со ссылкой на неназванный источник в конгрессе США сообщил, что американский сенат ведет расследование в отношении предполагаемых связей команды Дональда Трампа с РФПИ. Речь шла о встрече его руководителя Кирилла Дмитриева с представителем переходного штаба Трампа — Скарамуччи "за четыре дня до инаугурации президента США" в январе. Встреча якобы происходила на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В электронном письме CNN Скарамуччи тогда написал: "Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше".

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