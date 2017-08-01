Богданов назвал готовящиеся в США антироссийские санкции "нелегитимными"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Обсуждаемые санкции США в отношении РФ абсолютно нелегитимны, они не способствуют выработке доверия между Москвой и Вашингтоном, заявил во вторник замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это абсолютно нелегитимные действия, которые не способствуют выработке взаимопонимания и необходимого уровня доверия между нами и американцами", — сказал Богданов по итогам более чем трех часов переговоров с замглавы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари.

Сенат США в конце июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее палата представителей конгресса США приняла этот документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето. Документ, в частности, корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Причем если раньше речь шла обо всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".