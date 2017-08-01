"Пусть катятся". Аваков осудил украинцев, которые хотят стать россиянами

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал в Facebook российский закон, который, в частности, упрощает для украинцев получение гражданства России.

По убеждению министра, упрощение процедуры получения гражданства — "гибридная выдумка" российских властей, направленная на то, чтобы все украинцы превратились в русских. Аваков также считает, что желающие получить российский паспорт "плохообразованны" (орфография автора сохранена — ред.) и подвержены влиянию "раша тиви".

Он утверждает, что причин "вступать в российское подданство" у украинцев быть не может. Свою позицию он аргументирует тем, что украинский паспорт "безвизестее" российского, а Москва находится под санкциями.

В итоге Аваков приходит к выводу, что, если кто и хочет стать гражданином РФ, то пусть так и поступит. "Срочно пусть берет себе российский паспорт! Только наше украинское гражданство с такого рода поступком совместимо быть не должно. Никак", — говорится в сообщении. (Закон и так предусматривает отказ от украинского гражданства в случае получения российского — ред.)

Он отмечает, что на Украине "много недостатков", "власть зачастую плоха, за многое стыдно и куча всего правильного недоделанно". Но то, что Россия предлагает всем желающим получить гражданство, по мнению Авакова, — "наглость".

"Ведь у самого заядлого скептика и критика все равно будет время для правды наедине с собой. И даже у скептиков не будет сожаления о утраченном гражданине, устремившимся к российскому паспорту.. Поэтому пусть идет, кто хочет. Я бы даже сказал — пусть катится", — уверен Аваков.

Под конец министр написал, что "быть гражданином Украины — честь".

Ранее МИД Украины заявил, что закон, упрощающий получение российского гражданства, направлен на "дискриминацию" и "ущемление прав" украинцев.

Документ, вступающий в силу с первого сентября, предусматривает, что жители Украины, желающие получить российский паспорт, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в российской миграционной службе, вторая — направляется на Украину. Это заявление заменит справку, которую ранее нужно было получать в украинских структурах. Такую же процедуру достаточно пройти украинцам, которые хотят получить вид на жительство в России.