В Армении при стрельбе на кладбище погибли четыре человека

ЕРЕВАН, 1 авг – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Число погибших в результате стрельбы на кладбище в селе Шамирам в Армении достигло четырех, один из пострадавших скончался в больнице, еще семеро госпитализированы, сообщили во вторник в пресс-службе Минздрава страны.
"В результате стрельбы огнестрельные ранения получили 11 человек – трое погибли на месте, восемь ранены. Двоих пострадавших местные жители доставили в ереванский медцентр "Армения", где один из них скончался во время операции, состояние второго стабильное", — говорится в сообщении.
По информации Минздрава, остальные шестеро раненых были доставлены в медицинский центр города Аштарак, где им была оказана необходимая помощь. Состояние пятерых пострадавших оценивается как средней тяжести, шестого – тяжелое. Троих из них позднее перевезли в ереванский медцентр "Асхик", где врачи прооперировали тяжелораненого.