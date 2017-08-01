Американец хранил в холодильнике умершую подругу, а за нее выдавал знакомую

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мужчина из американского штата Огайо хранил в холодильнике тело своей скончавшейся подруги, которую все это время изображала другая девушка, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные предварительного расследования.

Прокуратура города Янгстаун сообщила в ходе разбирательств, что пара жила в доме скончавшейся женщины, при этом новая подруга мужчины пользовалась кредитными картами предшественницы и ухаживала за ее собакой.

Преступная схема была раскрыта, после того как владелец холодильника передал его на хранение своему другу, который случайно обнаружил останки и сообщил об этом властям.

Причина смерти женщины устанавливается. Предполагаемым злоумышленникам предъявлены обвинения в надругательстве над телом. Они арестованы, сумма для освобождения под залог составляет миллион долларов.