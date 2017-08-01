Президент Франции болен? О чем рассказал архив Макрона, вскрытый WikiLeaks

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. В письмах из почтового архива предвыборного штаба Эммануэля Макрона, выложенных в открытый доступ хакерами WikiLeaks, содержится предположение, что президент Франции болен. Один из консультантов политика, Алексис Зайденвебер (после выборов он получил должность советника по экономике, финансам и промышленности в Елисейском дворце), допустил, что Макрон страдает от гипоглекимии — снижения концентрации глюкозы в крови. На мысль о нездоровье президента его помощника навело пристальное наблюдение за Макроном в ходе предвыборных дебатов. "У меня даже случился приступ ужаса, когда Эммануэль взял слово в заключение, не знаю, заметили ли вы, но мне показалось, что он изменился в лице, как будто страдает от тяжелого случая гипоглекимии и ему трудно прочитать свою собственную речь", — не скрывал эмоций консультант.
Проблемы с сахаром
По мнению Зайденвебера, проблемы с самочувствием у политика могли заметить и другие члены штаба, "которые уже тысячу раз слышали все это" и в курсе других, относящихся к здоровью Макрона, событий. Так, в письме упомянуто "подобное же несчастье", произошедшее с политиком во время неназванной встречи в Париже в декабре 2015 года. Что именно произошло, из текста письма не ясно.
Для того чтобы бороться с гипоглекимией, советник Макрона предлагает ему отдыхать перед дебатами и съедать блюдо макарон (или пасты). Однако, как утверждают врачи, оптимальная диета в случае этого заболевания предусматривает усиленное употребление быстрых углеводов, включая моносахариды и глюкозу.
"Латвия не продержится против России и 15 минут"
В ходе обсуждения помощники Макрона вспомнили о торжественном вхождении в Париж русских войск в 1814 году. Подобная перспектива забрезжила бы на горизонте, если бы лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон реализовал свое предложение по выходу Франции из военной организации НАТО, уверен один из пиар-специалистов. Чтобы предотвратить это, макронисты предлагают отстаивать границы, "скрепленные в ходе кровопролитной Второй мировой войны и сорок лет спустя в результате окончания холодной войны". Проблема Косово в переписке помощников президента не обсуждалась.
Анализ архива писем, связанных с кампанией Макрона, отчетливо показывает, что высокопоставленные сторонники президента интересуются Украиной, а некоторые из них были в Киеве на Майдане в 2013-2014 годах. В блоге участника переписки, создавшего отдельный ресурс для освещения событий Майдана, действия "Газпрома", пересмотревшего цены на энергоносители для Украины, именуются "скандальными". В одном из сообщений, опубликованных WikiLeaks, Россия названа макронистами носительницей "старых традиционных ценностей" в одном ряду с Турцией и ИГ*.
Не предаст ли Германия Францию?
Советники главы государства, однако, испытывают настороженность в связи с фигурой Ангелы Меркель, которая видится из Парижа как "возможный источник проблем". "Откуда взять уверенность, что Германия не сломается под американским напором? Что она не согласится вступить в двустороннее партнерство с США, в ущерб связности Европейского союза. Например, Берлин может начать массово закупать военное оборудование у Вашингтона или снизить налог на прибыль, а отсюда недалеко до дестабилизации валюты евро", — делятся опасениями друг с другом макронисты.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.