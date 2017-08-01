США
1.081 августа19:08МСК
USD59.85-0.22
EUR70.73+0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Президент Франции болен? О чем рассказал архив Макрона, вскрытый WikiLeaks

17:5501.08.2017
(обновлено: 19:03 01.08.2017)
088151
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. В письмах из почтового архива предвыборного штаба Эммануэля Макрона, выложенных в открытый доступ хакерами WikiLeaks, содержится предположение, что президент Франции болен. Один из консультантов политика, Алексис Зайденвебер (после выборов он получил должность советника по экономике, финансам и промышленности в Елисейском дворце), допустил, что Макрон страдает от гипоглекимии — снижения концентрации глюкозы в крови. На мысль о нездоровье президента его помощника навело пристальное наблюдение за Макроном в ходе предвыборных дебатов. "У меня даже случился приступ ужаса, когда Эммануэль взял слово в заключение, не знаю, заметили ли вы, но мне показалось, что он изменился в лице, как будто страдает от тяжелого случая гипоглекимии и ему трудно прочитать свою собственную речь", — не скрывал эмоций консультант.

Проблемы с сахаром

Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Эммануэль, привет": Макрон опубликовал видео с обращением Путина
На протяжении предвыборной кампании и в первые месяцы после избрания на пост президента хорошая физическая форма считалась одним из главных козырей Макрона. Уже спустя две недели после избрания президент отправился в Северную Африку, где посетил французских военных, ведущих антитеррористическую борьбу на юге пустыни Сахара. Однако визит в неспокойный регион мира, доказывающий, что президент не имеет проблем со здоровьем, прошел в обстановке холодной войны с прессой: Макрон сам выбрал, кого именно из журналистов он допустит до освещения визита, а кого — нет.

По мнению Зайденвебера, проблемы с самочувствием у политика могли заметить и другие члены штаба, "которые уже тысячу раз слышали все это" и в курсе других, относящихся к здоровью Макрона, событий. Так, в письме упомянуто "подобное же несчастье",  произошедшее с политиком во время неназванной встречи в Париже в декабре 2015 года. Что именно произошло, из текста письма не ясно.

Для того чтобы бороться с гипоглекимией, советник Макрона предлагает ему отдыхать перед дебатами и съедать блюдо макарон (или пасты). Однако, как утверждают врачи, оптимальная диета в случае этого заболевания предусматривает усиленное употребление быстрых углеводов, включая моносахариды и глюкозу.

"Латвия не продержится против России и 15 минут"

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Политолог: Макрон хочет показать военным, что он жесткий и с характером
Помимо здоровья Макрона, советники политика придирчиво обсудили его предвыборные выступления, которые посчитали недостаточно наступательными. По мнению одного из политконсультантов, во время своей речи в ходе дебатов Макрон должен был занять гораздо более бескомпромиссную позицию по отношению к России. "Я не понимаю, почему наш кандидат не выступил решительно против позиции других кандидатов, которая придает законности интригам Путина, <…> [только представим себе, что] русские и прибалты останутся сводить счеты друг с другом один на один. Извините, сколько продержится армия Латвии в таком случае? 15 минут?"

© REUTERS / Lionel Bonaventure/PoolТеледебаты кандидатов в президенты Франции. 4 апреля 2017
© REUTERS / Lionel Bonaventure/Pool
Теледебаты кандидатов в президенты Франции. 4 апреля 2017

В ходе обсуждения помощники Макрона вспомнили о торжественном вхождении в Париж русских войск в 1814 году. Подобная перспектива забрезжила бы на горизонте, если бы лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон реализовал свое предложение по выходу Франции из военной организации НАТО, уверен один из пиар-специалистов. Чтобы предотвратить это, макронисты предлагают отстаивать границы, "скрепленные в ходе кровопролитной Второй мировой войны и сорок лет спустя в результате окончания холодной войны". Проблема Косово в переписке помощников президента не обсуждалась.

Анализ архива писем, связанных с кампанией Макрона, отчетливо показывает, что высокопоставленные сторонники президента интересуются Украиной, а некоторые из них были в Киеве на Майдане в 2013-2014 годах. В блоге участника переписки, создавшего отдельный ресурс для освещения событий Майдана, действия "Газпрома", пересмотревшего цены на энергоносители для Украины, именуются "скандальными". В одном из сообщений, опубликованных WikiLeaks, Россия названа макронистами носительницей "старых традиционных ценностей" в одном ряду с Турцией и ИГ*. 

© AFP 2017 / Eric Feferberg/PoolКандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017
© AFP 2017 / Eric Feferberg/Pool
Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен до начала прямого эфира теледебатов. 3 мая 2017

Не предаст ли Германия Францию?

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Макрон заявил, что сотрудничество с Россией по Сирии совершенно изменилось
Со времени избрания Макрона в президенты Франции наблюдатели сходятся во мнении, что выстраивание доверительных отношений с Берлином — одна из главных задач для нового президента. После вступления во власть свой первый визит Макрон нанес в Германию — и тот завершился успешно. 

Советники главы государства, однако, испытывают настороженность в связи с фигурой Ангелы Меркель, которая видится из Парижа как "возможный источник проблем". "Откуда взять уверенность, что Германия не сломается под американским напором? Что она не согласится вступить в двустороннее партнерство с США, в ущерб связности Европейского союза. Например, Берлин может начать массово закупать военное оборудование у Вашингтона или снизить налог на прибыль, а отсюда недалеко до дестабилизации валюты евро", — делятся опасениями друг с другом макронисты.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена