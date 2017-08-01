Лидер демократов в сенате призвал Трампа заблокировать сделки с Китаем

ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Лидер демократов в сенате Чак Шумер написал письмо президенту США Дональду Трампу с призывом заблокировать торговые сделки с Китаем, если Пекин не будет содействовать разрешению проблемы вокруг Северной Кореи.

"Если Китай продолжает бездействовать в решении вопроса Северной Кореи, я призываю вас использовать власть над комитетом по иностранным инвестициям в США, чтобы отложить одобрение всех сделок по слиянию и поглощению в США китайскими предприятиями", — цитирует агентство Рейтер письмо Шумера.

Ранее в субботу Трамп заявил, что разочарован в Китае и отметил, что Пекин ничего не сделал по решению проблемы КНДР. По его словам, предыдущие администрации США позволили Китаю заработать "миллиардов долларов" на торговле, при этом Пекин "ничего не сделал" для США в решении проблемы Северной Кореи, и пока ведет "только разговоры".

США на протяжении долгого времени пытаются убедить Китай оказать давление на Пхеньян с тем, чтобы тот отказался от ядерной программы. Львиная доля внешнеэкономической деятельности КНДР приходится на Китай.