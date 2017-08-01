Наводнение на севере Таиланда за четыре дня унесло жизни 11 человек

БАНГКОК, 1 авг – РИА Новости. Одиннадцать человек погибли, трое считаются пропавшими без вести за последние 4 дня в северных и северо-восточных провинциях Таиланда, где сезонное наводнение внезапно приобрело катастрофический характер, сообщает Третий национальный телеканал со ссылкой на министерство внутренних дел Таиланда.
По информации Центра МВД Таиланда по предупреждению природных катастроф, наводнение неуклонно распространяется на юг и в ближайшие дни может достичь центральных провинций страны. На местах военные и местные власти организовали массовую кампанию по откачке воды насосами в ближайшие водоемы, однако в ряде провинций наводнение усилилось за счет того, что прорвались дамбы местных ирригационных водохранилищ, в которые откачивалась вода.
Катастрофический характер приняло в этом году наводнение и в соседних с Таиландом странах Юго-Восточной Азии. Например, в северной, горной части Лаоса в районе древней столицы страны, города Луангпрабанга, в этом году впервые в истории в результате наводнения погибли люди.