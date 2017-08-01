Адвокаты Лисова обжалуют судебное решение об экстрадиции из Испании в США

МАДРИД, 1 авг – РИА Новости. Адвокаты российского программиста Станислава Лисова обжалуют решение суда о его экстрадиции из Испании в США, заявил РИА Новости адвокат Олег Губарев.

Лисов был задержан в Барселоне в январе 2017 года. Судебное заседание, на котором рассматривался вопрос о его экстрадиции, состоялось в Мадриде 20 июля, на нем Лисов своей вины не признал. Во вторник испанский суд принял решение экстрадировать в США российского программиста Лисова.

"Суд принял еще не окончательное решение. Начиная с 1 сентября, мы будем обжаловать его на пленарном заседании Национальной судебной палаты. Решение надо изучить, по результатам и согласованию с родственниками мы сделаем заявление", — заявил Губарев.

По его словам, подавать обжалование можно только в сентябре, поскольку август в Испании период отпусков. Вариант, что Лисова экстрадируют в течение августа, он исключил.

"По сути решения – в нем нет ни одной юридической аргументации в ответ на нашу аргументацию. Такого решения мы не видели в своей жизни", — рассказал Губарев.

В США российского программиста подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, который обеспечивал мошенникам доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений с целью хищения учетных банковских данных. Изучение серверов, расположенных во Франции и Германии, которыми якобы оперировал Лисов, позволило обнаружить базы данных с похищенной информацией о счетах в банковских учреждениях, в том числе остатков средств. При этом Лисов якобы работал не один, речь идет о "преступной организации", однако сколько там человек, у испанской стороны данных нет.

Лисову в США грозят до 35 лет заключения.