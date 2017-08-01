КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Украина продала два арестованных российских танкера "Ниагара" и "Борислав" через систему электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ", сообщило во вторник интернет-издание "Экономическая правда".

"Оба судна были реализованы за 10,1 миллиона гривен (390 тысяч долларов), при этом торги продолжались весь день с 09.00 до 21.00 (совпадает с мск — ред.) 31 июля", — говорится в сообщении.

По информации издания, за танкер-нефтевоз "Борислав" соревновались девять участников, которые сделали более 30 ставок. В результате цена выросла с 1,444 миллиона гривен (54 тысячи долларов) до 5,113 миллиона гривен (197 тысяч долларов).

За танкер-химовоз "Ниагара" боролись пять претендентов, во время торгов цена выросла с 2,475 миллиона гривен (95 тысяч долларов) до 5,012 миллиона гривен (193 тысячи долларов).

По данным издания, ранее оба судна принадлежали ООО "Волго-Донское судовое агентство" (Волгоград, Россия), однако компания задолжала 40,1 тысячи долларов фирме CYE PETROL TIC LTD STI (Стамбул, Турция) в качестве компенсации по уплате судебного сбора. В рамках выполнения решения Хозяйственного суда Херсонской области был составлен акт описи и ареста имущества должника. Принудительное исполнение решений было возложено на государственную исполнительную службу, которая входит в систему органов Минюста Украины. После этого танкеры были выставлены в "СЕТАМ".

Как сообщает издание, также недавно украинские власти выставили на аукцион российское судно "Сибирский 2112", арестованное в Одесской области, со стартовой ценой более 12,5 миллиона гривен (483 тысячи долларов).