Саакашвили заявил, что его могут не пустить на территорию Украины

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что допускает попытку украинских властей не пустить его на территорию Украины или задержать и экстрадировать в Грузию.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США.

В ходе пресс-конференции Саакашвили по интернет-связи из США ему задали вопрос, существует ли, по его мнению, риск, что его не пустят на территорию Украины или попытаются экстрадировать в Грузию.

"Я уверен в своей правоте. Я полагаюсь на добропорядочность украинских граждан, которые не позволят такому беспределу свершиться. Я прав, мне нечего скрывать и главное, что я не себя защищаю, а хочу защитить от беспредела (народ — ред.). Давайте думать о лучшем, но готовиться к худшему. Я готов, но я считаю, что, в конце концов, правда победит", — ответил Саакашвили.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.