В Южной Осетии назвали провокацией учения НАТО в Грузии

Учения "Достойный партнер" проходят в Грузии в третий раз. В этом году в них участвуют 2,8 тысячи военных из восьми стран-партнеров и членов НАТО — Грузии, США, Великобритании, Германии, Украины, Армении, Словении, Турции. Учения полностью финансируются американской стороной.
"Расцениваем происходящее как провокационные приготовления к подрыву установившегося в Закавказье политического и военного баланса, обеспечивающего региональную стабильность и безопасность Южной Осетии от продолжающихся территориальных притязаний со стороны Грузии, не отказавшейся от планов захвата территории Южной Осетии военным путем", — цитирует заявление МИД агентство Sputnik Южная Осетия.
В ведомстве отметили, что учения начались накануне девятой годовщины военной агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года. МИД также заявляет, что в республике серьезно обеспокоены "продолжающимся наращиванием милитаризации Грузии и демонстративной политической поддержкой, оказываемой государству-агрессору со стороны США и некоторых других стран".