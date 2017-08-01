Испания экстрадирует в США российского программиста Лисова

МАДРИД, 1 авг – РИА Новости. Испанский суд принял решение экстрадировать в США российского программиста Станислава Лисова, сообщили в Национальной судебной палате.

Суд "принял решение удовлетворить экстрадицию российского гражданина Станислава Витальевича Лисова в Соединенные Штаты", говорится в сообщении.

Лисов был задержан в Барселоне в январе 2017 года. Судебное заседание, на котором рассматривался вопрос о его экстрадиции, состоялось в Мадриде 20 июля, на нем Лисов своей вины не признал.

Гражданская Гвардия сообщила после задержания, что причиной стал запрос США, которые объявили Лисова в международный розыск.

В США российского программиста подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, который обеспечивал мошенникам доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений с целью хищения учетных банковских данных. Изучение серверов, расположенных во Франции и Германии, которыми якобы оперировал Лисов, позволило обнаружить базы данных с похищенной информацией о счетах в банковских учреждениях, в том числе остатков средств. При этом Лисов якобы работал не один, речь идет о "преступной организации", однако сколько там человек, у испанской стороны данных нет.

Лисову в США грозят до 35 лет заключения.