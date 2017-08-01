Саакашвили заявил об отсутствии у него президентских амбиций на Украине

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него нет президентских амбиций на Украине, а также об отсутствии желания занимать политические должности в стране.
"У меня нет личных амбиций, я не претендую ни на (пост — ред.) президента Украины, ни на другие должности",- заявил Саакашвили во вторник на пресс-конференции по видеосвязи из США.
Саакашвили ранее заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.
В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.