Саакашвили заявил об отсутствии у него президентских амбиций на Украине

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него нет президентских амбиций на Украине, а также об отсутствии желания занимать политические должности в стране.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента Украины, Саакашвили лишили украинского гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. В администрации добавили, что указ о лишении Саакашвили гражданства обнародован ею не будет, поскольку он содержит персональные данные.

"У меня нет личных амбиций, я не претендую ни на (пост — ред.) президента Украины, ни на другие должности",- заявил Саакашвили во вторник на пресс-конференции по видеосвязи из США.

По его словам, он будет совместно со своей политической силой "пытаться полностью изменить ситуацию в Украине".Саакашвили ранее заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.