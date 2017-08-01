Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости. Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, заявил, что не будет искать убежища в США или других странах и намерен вернуться на Украину для продолжения политической борьбы, дату возвращения объявит позже.

"Я не собираюсь пользоваться защитой США или любой другой страны, я собираюсь возвращаться на Украину и опираться на наших активистов", — сказал Саакашвили во вторник на пресс-конференции по видеосвязи.

При этом он добавил, что дату возвращения объявит позже, заверив, что планирует приехать публично, а не "тайком".

По словам Саакашвили, его украинская партия "Движение новых сил" планирует "мобилизацию на осень".

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Адвокат Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что защита намерена обжаловать решение о лишении его подзащитного гражданства.