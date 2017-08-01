Парламент Пакистана поддержал назначение экс-министра нефти премьером

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 авг – РИА Новости. Национальное собрание Пакистана во вторник большинством голосов поддержало назначение экс-министра нефти и природных ресурсов Шахида Хакана Аббаси новым премьер-министром страны, сообщил спикер палаты Сардар Айаз Садик.

Аббаси получил комфортное большинство из 221 голоса.

Правящая партия Пакистанская мусульманская лига (Н), в которой он состоит, контролирует 188 из 342 мест в нижней палате парламента. Кроме того, за кандидата ПМЛ (Н) проголосовали союзники правящей партии.

Победу Аббаси еще более упростил тот факт, что оппозиция не смогла выдвинуть единого кандидата. Всего было выдвинуто пять кандидатов: Саид Хуршид Шах и Саид Навид Камар от Пакистанской народной партии, Шейх Рашид Ахмед из Народной мусульманской лиги Пакистана как кандидат от партии "Техрик-и-Пакистан" (ПТИ), Сахибзада Тарикулла от "Джамаат-и-Ислам" и Кишвар Зехра от Движения Муттахида Кауми. В последний момент Движение Муттахида Кауми сняло своего кандидата в пользу Аббаси, а Саид Хуршид Шах снял кандидатуру в пользу однопартийца Саида Навида Камара.

Аббаси сменит Наваза Шарифа, лидера партии ПМЛ (Н), которого на прошлой неделе Верховный суд отстранил от власти по итогам антикоррупционного расследования. Как он заявлял ранее, состав правительства будет сформирован по итогам консультаций руководства правящей партии. Теперь ему предстоит принести присягу перед президентом Мамнуном Хуссейном, после чего он официально вступит в должность. Это произойдет, как ожидается, вечером во вторник.

Новый премьер будет занимать пост временно – около полутора месяцев, — пока в парламент страны в ходе довыборов не изберется преемник Наваза Шарифа, его младший брат Шехбаз Шариф. Такая схема передачи власти была согласована руководством ПМЛ (Н) и одобрена лично опальным премьером в прошлую субботу. Сам Шехбаз Шариф в настоящее время является главой правительства провинции Пенджаб. Чтобы иметь возможность стать премьер-министром, он должен стать депутатом Национального собрания.

Шахид Хакан Аббаси родился 27 декабря 1958 года в городе Карачи, провинция Синд, в семье служащего ВВС Пакистана Хакана Аббаси. Шахид Аббаси получил образование инженера-электромеханика в США, где работал в 1980 годах, а затем переехал в Саудовскую Аравию. В 1988 году начал политическую карьеру после смерти отца. В 2008 году короткое время занимал пост министра торговли в правительстве Юсуфа Резы Гилани, с 2013 по 28 июля 2017 года был министром нефти и природных ресурсов. Является основателем бюджетной авиакомпании Airblue.